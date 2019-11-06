Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7626
  • 6,3786
  • 275.785
  • 101144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Dünyanın gözü Türkiye'de! Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız

Dünyanın gözü Türkiye'de! Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız

Dünyanın gözü Türkiye'de! Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız

CNN International'da gündeme ilişkin açıklama yapan Bakan Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "Yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Bakan Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa ile işbirliği içindeyiz. Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek." dedi.


Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Demet Özdemir'den 'Evim' dizisiyle ilgili beklenen açıklama
Ünlü oyuncu sapığı ifşa etti: 'Tanıyan varsa...'
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir y

İstanbul´da Dehşete Düşüren Görüntü! Makasınız Batsın!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Akılalmaz savaş taktikleri

Baraj gölü yeşile dönmüştü! Korkutan görüntünün nedeni belli oldu