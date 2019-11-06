Dünyanın gözü Türkiye'de! Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Bakan Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanması ile ilgili "yakında yeni bilgiler açıklayacağız" ifadelerini kullandı. Akar "Avrupa ile işbirliği içindeyiz. Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar iade edilecek." dedi.