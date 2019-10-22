Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN: HAREKATA CİDDİ FIRSATLAR SUNACAK

Görüşme öncesi açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN SOÇİ'YE HAREKETİ ÖNCESİ KONUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin'le görüşmek için Soçi'ye hareket etti. Erdoğan Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ''Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz'' dedi. Şimdiye dek bölgeden çekilen terörist sayısını da açıklayan Erdoğan, ''700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir" diyen Erdoğan, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması ilkesine sadık olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan kritik görüşme öncesi, “Bu seyahatte Sayın Putin ile süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız” derken, görüşmenin ana gündem maddesi YPG'nin Suriye rejimine bıraktığı bölgeler olacak.

ABD güçlerinin çekilmesiyle birlikte, Barış Pınarı Harekat bölgesi dışında kalan alanların büyük bölümü rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya destekli rejim güçleri, Fırat'ın batısında Menbiç'te, doğusunda ise Kobani, Ayn İsa, Tel Tamer, Haseke ve Kamışlı'da bayrak gösterdi. 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeyi bütün sınır hattı boyunca oluşturmak isteyen Ankara, bunun için Rusya'yı ikna etmek zorunda.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

Kritik ziyaret öncesi hem Ankara hem de Moskova'dan açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Soçi’de gerçekleşecek temaslarda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Yuri Uşakov ise, Erdoğan-Putin görüşmesinde ana gündem maddesinin Barış Pınarı Harekatı olacağını söyledi. Uzun vadeli bölgesel istikrarın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlayarak mümkün olabileceğini vurgulayan Uşakov, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Esad yönetimi ile düzenli olarak temas halinde olduklarını da hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Adana Mutabakatı’nı gündeme getirdi. Türkiye ile Şam yönetimi arasında diyalog kurulmasının gerekli olduğu belirten Lavrov, "Ankara ile Şam arasında diyaloğun, 1998'de imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dayandırılması gerektiği açık" dedi.

Lavrov, Türkiye ve Suriye'nin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı'nda bazı değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Putin: "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin, bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum"