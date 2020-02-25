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  3. Rusya'dan Çavuşoğlu analizi: Dünyanın en ünlü 3 dışişleri bakanından biri

Rusya'dan Çavuşoğlu analizi: Dünyanın en ünlü 3 dışişleri bakanından biri

Rusya'dan Çavuşoğlu analizi: Dünyanın en ünlü 3 dışişleri bakanından biri

Rusya'nın önemli radyolarından Eho Moskvı'da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu analizi yapıldı.

Rus devlet haber ajansı TASS Başkan Birinci Yardımcısı Mihail Gusman ve gazeteci Aleksey Narışkin, Bakan Çavuşoğlu’nun hayatı ve siyasi faaliyetleri konusunda açıklamalar yaptı. Gusman, dünyanın en dinamik dışişleri bakanlarından birinin Çavuşoğlu olduğunu belirterek “Çavuşoğlu, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yla birlikte en ünlü 3 dışişleri bakanından biri” dedi.

HAYATI ANLATILDI

Gusman, Türkiye’nin son yıllarda dünya arenasında faal politikalar izlediğini ifade ederek “Erdoğan’ın yanı sıra Çavuşoğlu da bu konuda önemli görevler üstleniyor” yorumunda bulundu. Programda Erdoğan’ın, deneyimli bir diplomat olan Çavuşoğlu’na çok güvendiği vurgulandı. Ayrıca yörük bir ailenin 8 çocuğundan biri olan Çavuşoğlu’nun doğduğu şehir Alanya’yı çok sevdiği, babasına yük olmamak için gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştığı da anlatıldı. 


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