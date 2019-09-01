Düğün bahanesiyle ziyaret 

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos’ta görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile bir araya geldi. İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile Yeniköy Mezarlığında eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını da ziyaret etti.

Batman’da düğüne katılmak üzere Diyarbakır’a Dilek İmamoğlu ile giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il binasında düzenlenen basın toplantısında, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine kayyum atanmasının gaflet olduğunu savundu.

AYNI YERDE GÖRÜYORUZ

İmamoğlu şunları söyledi: “Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak ama daha ötesinde biz fark etmiyor aynı yerde görüyoruz kendimizi. Umut ederim bu hukuksuzluğa son verirler. Bir an önce bu yanlıştan dönerler. Çünkü bu sürecin ne kendilerine ne iktidarlarına ne de bu ülkeye zerre kadar faydası yoktur. Milletimize yok. O bakımdan diliyor ve umut ediyorum biran önce bu yanlıştan dönsünler. Yani size yapılan haksızlık ülkenin demokrasisine yapılmıştır. Altını böyle çizmek istiyorum.”