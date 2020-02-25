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  3. DSP'den Rahşan Ecevit teşekkürü

DSP'den Rahşan Ecevit teşekkürü

DSP'den Rahşan Ecevit teşekkürü

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

45 dakika süren görüşmede Aksakal’ın Erdoğan’a, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit’in devlet mezarlığına defnedilmesi için yaptıkları için teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin güney sınırındaki tehditler ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Bu kapsamda önümüzdeki aylarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değinildi.

Aksakal’ın, 31 Mart yerel seçimlerinde DSP’nin kazandığı ve Yunus Emre’nin yaşadığı Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde düzenlenen UNESCO Yunus Emre Yılı etkinlikleri kapsamında destek istediği de öğrenildi. 


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