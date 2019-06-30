Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. DSP'de istifalar peş peşe geldi

DSP'de istifalar peş peşe geldi

DSP'de istifalar peş peşe geldi

DSP Genel Başkan Yardımcıları Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk'ün görevlerinden istifa ettikleri bildirildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Erdinç Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirtti.

"Demokratik Sol rotasından çıkmış bir genel başkanın arkasından gitmemek ve yanlışlarına ortak olmamak adına genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanan Özdik, "Demokratik Sol mücadelesinin nefesinin yettiği yere kadar devam edeceğini" kaydetti.

İstifalarını Twitter'dan duyurdular

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Muammer Aydın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." ifadesini kullandı. 

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk ise Twitter hesabından, "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır. Gizlenemez hale gelen ve artık partimize zarar verebileceğini düşündüğüm bu olumsuz duruma genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek son veriyorum." paylaşımında bulundu. 

Özdil, Aydın ve Uğurtürk, parti meclisi üyesi olarak görevlerini sürdürecek.

Bu arada, Muammer Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'nin İstanbul adayı olmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi
<p>Üzgün olduğumuz zamanlarda rol yapabiliyoruz, bazen!</p>

Sorun Yok, İyiyim Ben. Gerçekten!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son dakika transfer haberleri (30 Haziran)

12 saat sürdü, hasar gün doğunca ortaya çıktı