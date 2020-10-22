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22 Ekim 2020 Perşembe 00:32 | Son Güncelleme:

Dosyalar Meclis'e geldi... HDP'li 11 vekile dokunulacak

Dosyalar Meclis'e geldi... HDP'li 11 vekile dokunulacak

HDP'li 11 milletvekiline ait 25 dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen milletvekilleri şunlar: HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık. 

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