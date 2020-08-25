‘Dokunulmazlığı kaldırılsın' kararı

Komisyon Başkanı Ali Özkaya, suçlamaların ciddi bulunduğunu belirterek, “yasama töhmet altında bırakılamazdı” dedi. Toplantıda komisyonun HDP’li üyesi İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün de aynı yönde oy vermesi ile karar oybirliğiyle alındı. Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya “Yasamanın töhmet altında kalmaması için hem müştekiyi dinledik hem savunmayı dinledik. Suçun ve iddianın ciddi olması nedeniyle oybirliği ile bu kararı verdik” dedi.

1 EKİM’DE GENEL KURUL’DA



Komisyon raporunu 2 Eylül’de Karma Komisyon’a havale edecek. Çelik’ten tekrar savunma istenecek. Burada da kaldırılması kararı çıkarsa dosya 1 Ekim’deki Genel Kurul’da öncelikli gündem olacak.