Doğu Perinçek'ten CHP'ye S-400 çıkışı: Manavdan domates almıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Ünal Çeviköz, geçtiğimiz günlerde "Sayın Dışişleri Bakanı ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" demişti.

CHP'nin parti olarak S-400'lere karşı olmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Perinçek, S-400 hava savunma sistemlerinin dünyanın en iyisi olduğunu ve bu meselenin milli bir konu olduğunu belirterek CHP'nin tavrına da sert tepki gösterdi.

S-400 almak herhangi bir silah tercihi değil... Bu çok ama çok önemli. Yani gidip manavdan domates seçmiyorsunuz. Acaba şu domates mi iyi, bu domates mi iyi? S-400 mi alsam Patriot mu alsam? Böyle bir tercihle karşı karşıya değiliz. Burada vatanımızı savunmak ile ilgili bir tercih var. Türkiye önce tehdidin nereden geldiği saptayacak sonra buna göre bir strateji geliştirecek. S-400 veya Patriot almak bir strateji almaktır. S-400 alırsanız, Türkiye'yi, ABD'den, İsrail'den, Ege'den, Yunanistan'dan ve kuzeyden gelen tehditlere karşı savunma stratejisi kurmuş olursunuz. Eğer S-400 değil de, Amerika'nın size dayattığı Patriot füzelerini alırsanız da ABD stratejisine dahil olmuş olursunuz. Yani ABD'nin kriz bölgelerinde kullandığı bir piyon haline gelirsiniz. Bu yüzden S-400 almak, Türkiye'nin bugün karşılaştığı tehditleri göğüslemek ve bir vatan savunması stratejisi kurmak açısından hayati öneme sahip.

S-400'ler ABD'nin Patriot'larından ve önerdiği diğer sistemlerden çok daha üstün. S-400 şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma silahıdır ve Türkiye havadan gelecek füze taaruzlarına bugün uçaklarıyla cevap verme durumunda ancak S-400 aldığınızda füzeyi füzeyle vuracaksınız. Bu yüzden çok gerekli bir silah...

PERİNÇEK: CHP BU TEHDİDİ DOST GÖRÜYOR

Ancak olay bunun ötesinde... Türkiye S-400 aldığı zaman, ABD-İsrail tehdidine karşı en önemli askeri tedbirlerinden birini hayata geçirmiş oluyor. Bu bakımdan önce tehdidi iyi saptamamız gerek. CHP ise bu tehdidi dost görüyor. CHP, ABD ve İsrail'in mevzisinde... Sadece S-400 mevzusunda değil, her yerde böyle... Afrin harekatında böyle, daha önce PKK'yı hendeklere gömdüğümüzde PKK'yı hendeklerden kurtarmaya çalışıyor, "HDP'yi kapatalım" diyoruz, HDP ile ittifak yapıyor ve HDP üzerinden PKK'yı iktidara taşımaya çalışıyor, ABD'nin iktidar projelerinde İYİ Parti ile birlikte en önde gözüküyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda "Biz Ortadoğu bataklığına batıyoruz" diyerek Türkiye'nin savunma harekatına karşı çıkıyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye yönelik tehditlerin yanında duruyor. "Biz buralarda, denizlerde doğalgaz ve petrol arayıp savaşı kışkırtmayalım" diyor. Yani vatanımıza sahip çıkmıyor, Mavi vatanımıza sahip çıkmıyor. Sahip çıkmadığı gibi vatanımıza karşı yapılan tehditlerinde yanında yer alıyor. Bu sebepten ötürü, CHP'nin S-400 meselesinde karşı olması, bulunduğu mevki itibariyle çok uygun. Yani Amerika ve İsrail mevzisinden siyaset yapıyor. Her olayda bunu görüyoruz. Bu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün kişisel siyaseti değil, CHP'nin siyaseti...

"CHP BUGÜN TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA, ABD'NİN YANINDA TÜRKİYE'NİN KARŞISINDA YER ALIYOR"

Bütün yükü sayın Çeviköz'ün sırtına yıkmak da yanlış. CHP bugün Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ABD'nin yanında Türkiye'ye karşı bir konumda yer alıyor. Bunu her konuda görüyoruz. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Güneydoğu'da teröristlere karşı yürütülen harekatlar, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz... Türkiye'nin bütün mevzilerinde CHP karşı tarafta... Hem iç cephede hem de dış cephede karşı tarafta. Ve problem burada. Maalesef CHP, ABD'nin Türkiye'deki iktidar projesinde baş rolde. Ama bun başarılı olma ihtimali yok. Neden? Çünkü tıpkı Irak'ta Suriye'de (Burada bunu başaramadılar) olduğu gibi ABD ülkeyi işgal edecek ve Bağdat'ta hükümeti kendi istediği gibi kuracak. Proje buydu ve bunu Irak'ta yaptı. Ama Türkiye'de Ankara'yı ele geçiremez ABD. Türk ordusu Amerika'ya Ankara'yı da vermez, Türkiye'yi de vermez. Onun için ABD'nin Türkiye'deki iktidar projeleri geçerli değil. Zaten bu sebepten ötürü her seçimde yeniliyorlar. Yani ABD'nin iktidar projesi her seçimde yenilgiye uğruyor. Çünkü Türk milleti PKK'ya karşı, HDP'ye karşı, FETÖ'ye karşı son derece uyanık ve kararlı. CHP'de onların ellerinden tutarak ve mağdurlara dayanarak "iktidara gelelim" diye ABD projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Ama bunun başarı şansı yok.

CHP ne yazık ki, bunu çok net ve kesin olarak ifade edeyim, zaten S-400'lerde de bunu tutumunu belli etti, "her mevzide Amerika ile birlikte..."

