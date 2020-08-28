Doğu Akdeniz'i görüştüler! 'İstikrarsızlığı yaratan taraf Türkiye değil'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye’nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, görüşmeye dair açıklamada bulundu. Görüşmede Trump’ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de artan tansiyondan dolayı “endişeli” olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, “Trump, Yunanistan ve Türkiye’nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı” ifadesini kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi. Bu arada Başkan Erdoğan, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri’yi kabul etti.

TRUMP ÖNCESİNDE MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞTÜ



ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i aradı. Görüşmede Miçotakis’in, “Türkiye’nin, tüm bölgede barış ve istikrarı riske atan ve NATO’nun birlik beraberliğini test eden istikrarsızlaştırıcı eylemlerini gündeme getirdiği” belirtildi.

ORUÇ REİS VE ATIŞ EĞİTİMİ İÇİN İKİ AYRI NAVTEX İLANI



Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın bilgilerine göre Doğu Akdeniz’de Navtex ilan edildi. Milli Savunma Bakanlığı 1-2 Eylül’de atış eğitimi yapılacağını bildirdi. Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan sismik araştırma gemilerinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için de 1 Eylül’e kadar Navtex ilan edildi.

ERDOĞAN’DAN KURTULUŞ KUTLAMASI



Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar’ın 98. kurtuluş yıldönümünü kutladı. Erdoğan, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e tebrik mesajı gönderdi.