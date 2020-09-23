Doğu Akdeniz konferansı önerisi

75. BM Genel Kurul genel görüşmeleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM ülkelerine seslendi. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Akdeniz’de sorunların çözümü için bölgesel bir konferans toplanması önerisinde bulundu. Doğu Akdeniz’de bir süredir yaşanan gerilimin gerisinde, “kazanan hepsini alır” anlayışıyla hareket eden ülkeler bulunduğunun altını çizen Erdoğan, “Ülkemizi dışlama amaçlı nafile adımların başarı şansı kesinlikle yoktur. Bizim ne Doğu Akdeniz’de ne de başka bir bölgede, kimsenin hakkında, hukukunda, meşru çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Ancak, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının çiğnenmesine, çıkarlarının yok sayılmasına da göz yumamayız” dedi.

KIYIDAŞ ÜLKELER GELSİN



Erdoğan şunları söyledi: “Bölgede bugün yaşanan sıkıntıların sebebi, Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin 2003’ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır. Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini tesis etmeye yönelik çağrımızı burada tekrarlamak istiyorum. Bu amaçla, tüm bölge ülkelerinin hak ve çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu, içinde Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif ediyoruz.”

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ



“Bölgedeki krizin sebeplerinden biri de, 1968 yılından bu yana aralıklarla devam eden müzakerelerde Kıbrıs meselesine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunamamasıdır. Çözümün önündeki yegâne engel, Rum tarafının uzlaşmaz, hak tanımaz, şımarık yaklaşımıdır. Garantör ülke sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkını haklı davasında hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Kıbrıs meselesinde çözüm, ancak Kıbrıs Türk halkının Ada’nın ortak sahibi olduğu gerçeğinin kabul edilmesiyle mümkündür. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ile Ada’daki tarihsel ve siyasi haklarını kalıcı biçimde teminat altına alacak her çözümü destekleyeceğiz.”

SURİYE BM’NİN ÖNCELİĞİ OLMALI



Suriye krizine ve Türkiye’nin mültecilerle ilgili çalışmalarına değinen Erdoğan, “Suriye’deki ihtilafın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı’ndaki yol haritası temelinde çözülmesi, hepimizin önceliği olmalıdır. Bunun için siyasi sürecin başarıyla sonuçlandırılması gerekiyor” dedi.

LİBYA’DA KALICI ATEŞKES



Erdoğan, “Libya’nın meşru hükümetinin çağrısına somut cevap veren ve destek sağlayan tek ülke Türkiye olmuştur. Libya’da kalıcı siyasi çözümün, Libyalılar tarafından yürütülecek diyalogla tesis edilebileceğine inanıyoruz” dedi.

AŞI İNSANLIĞIN ORTAK KULLANIMINA AÇILMALI



Koronavirüse karşı verilen mücadeleyle ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi: “Buradan bir kez daha, tıbbi malzeme ve ilaç tedariki ile aşı geliştirme çalışmalarının rekabet konusu yapılmaması çağrısında bulunuyorum. Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.”

FİLİSTİN’DE ÇÖZÜM DOĞU KUDÜS BAŞKENTLİ DEVLET



Filistin’deki ablukaya değinen Erdoğan, “Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan edenler, sadece ihtilafın çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor. Filistin meselesi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebilir” dedi. Erdoğan’ın eleştirileri, İsrail Büyükelçisi’ne BM salonunu terk ettirdi.

VOLKAN BOZKIR’A TEŞEKKÜR



Başkan Erdoğan konuşmasının başında Genel Kurul Başkanlığını devralan Büyükelçi Volkan Bozkır’ı tebrik etti. Erdoğan, “Büyükelçi Bozkır’ın ülkelerin ezici çoğunluğunun desteğiyle bu göreve seçilmesi, tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olarak şahsi meziyetlerinin yanı sıra, Türkiye’ye duyulan güvenin de işaretidir. Birleşmiş Milletler sistemindeki en üst düzeyli görevi üstlenen ilk Türk vatandaşı olarak Büyükelçi Bozkır’ın, uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olacağına inanıyorum” dedi. Açılış konuşmasını yapan Bozkır da Kovid-19 salgınına ilişkin, ‘’İnsanlık olarak, bu derece yakınımızda olan ve hepimizi etkileyen bir tehditle ilk defa karşı karşıya geliyoruz. Bugün, farklılıklarımızı ve anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakmak mecburiyetindeyiz’’ dedi.

KEŞMİR’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR



Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Keşmir’deki durumu gündeme getiren Başkan Erdoğan’a teşekkür ederek Erdoğan’ın sözlerinin bölgedeki milyonlarca umutsuz insana umut ve ilham verdiğini söyledi.

ANKARA VE ATİNA GÖRÜŞMEYE HAZIR



Başkan Erdoğan, üçlü AB zirvesinde Yunanistan’la Doğu Akdeniz’de krizin çözümü için görüşmeye hazır olunduğunu, bunun Atina’nın atacağı adımlara bağlı olduğunu bildirdi.

Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Ankara ve Atina’nın görüşmeye hazır olduğu bildirildi.

TAHRİKE KAPILMADIK



İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı olarak ele alındı. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi. Başkan Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan nispi ivmenin karşılıklı adımlarla korunması gerektiğini belirterek, Türkiye’nin daima diyaloğa ve müzakereye vurgu yaptığını, onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini ifade etti. Erdoğan, istikşafi görüşmelerin nasıl ilerleyeceği hususunda Yunanistan’ın atacağı adımların önemli olacağını belirtti. Erdoğan, Doğu Akdeniz‘de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel konferanstan herkesin yararına olacak olumlu ve yapıcı kararlar çıkacağına inandığını söyledi. Erdoğan vize serbestisi için de AB’ye çağrı yaptı.

“GÖRÜŞMELER İSTANBUL’DA“



Reuters haber ajansı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul’da başlatmaya karar verdiğini duyurdu.

EGE’DE YENİ NAVTEX



Türkiye, Ege Denizi’nde yeni NAVTEX ilan etti. İzmir istasyonundan yayınlanan NAVTEX mesajında, Limni Adası’nın Lozan Antlaşması’yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği duyuruldu. NAVTEX, yarın saat 11.00’e kadar geçerli olacak.

ZİRVEYE KORONA ENGELİ



AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in güvenlik ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel’in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim’e ertelendi.