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  3. Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB'nin Doğu Akdeniz'le ilgili bildirgesindeki ilgili bölüme tepki gösterdi

Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB'nin Doğu Akdeniz'le ilgili bildirgesindeki ilgili bölüme tepki gösterdi

Dışişleri Sözcüsü Aksoy AB'nin Doğu Akdeniz'le ilgili bildirgesindeki ilgili bölüme tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'ndeki Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümün yine "köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla" kaleme alındığını belirterek, AB'nin, Rum/Yunan ikilisinin maksimalist politikalarına alet olduğunu bildirdi.

Sözcü Aksoy, AB Konsey Toplantısı Sonuç Bildirgesi'yle ilgili bir soruya yazılı yanıt verdi.

Dün yapılan toplantının sonuç bildirgesinin Doğu Akdeniz'e ilişkin bölümünün yine "köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla" kaleme alındığını ifade eden Aksoy, "Bildirinin bu bölümü, AB'nin, uluslararası hukuk ve kendi müktesebatı hilafına, Rum/Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesinin ve bu ikilinin maksimalist politikalarına alet olmasının yeni bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, bu anlayışla sonuç alınamayacağını artık AB'nin anlaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"AB'den beklentimiz, Kıbrıs Rumlarını Kıbrıs Türkleriyle, Yunanistan'ı ise ülkemizle diyaloğa teşvik etmesidir. Rum/Yunan ikilisinin dar görüşlü çıkarları uğruna AB üyelik sürecimizin rehin alınmasına izin vermemelidir. Daha önce de vurguladığımız üzere, Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

AA


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