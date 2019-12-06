Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Güvenli bölgeyi temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "(NATO Liderler toplantısı) ‘Türkiye NATO’dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı’nda kaybetti’ iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Hami Aksoy'un açıklamalarından satır başları:

FETÖ konusunda bakanlığımızdan 606 personel ihraç edildi.

(Türk Akım projesi açılışı) "Rusya'yla enerji işbirliğimizin önemli bir adımı da ‘Türk Akım’ açılışı 8 Ocak 2020’de yapılacak.

Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı’nın da göreve başladığını dile getirmek isterim.

Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104’ü şiddet içeren eylemler.

Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız.

Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor.



Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.