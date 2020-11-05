Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kutsallara saldırmak ifade özgürlüğü değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 130. Toplantısı’nda konuştu. Demokrasinin temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğüne değer verildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Ancak, herhangi bir dinin en kutsal değerlerini karalamak ifade özgürlüğü olarak gösterilemez” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın 2006’daki “İfade özgürlüğü cumhuriyetin temellerinden biri olsa da cumhuriyet aynı zamanda hoşgörü ve tüm inançlara saygı değerlerine dayalıdır. Başkalarının inançlarına, özellikle dini inanışlarına zarar verecek her şeyden kaçınmak gerekir. İfade özgürlüğü, sorumululuk ruhuyla icra edilmelidir” ifadelerini hatırlattı. Çavuşoğlu, Fransa’da kamu binalarına Hazreti Muhammed’e (SAV) yönelik karikatürlerin yansıtılması ve Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına yönelik girişimleri talihsiz örnekler olarak sıraladı. Fransa ve Viyana’daki terör eylemlerini kınadığını belirten Çavuşoğlu “Sivil katleden PKK terörü karşısında da aynı dayanışmayı bekliyoruz” dedi.

YUNANİSTAN’A TEŞEKKÜR



Komite toplantısının başkanlığını yapan Yunanistan’a teşekkür eden Çavuşoğlu, aynı zamanda geçen cuma meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Türkiye’yle dayanışma gösteren ülkelere teşekkür etti.

AZERBAYCAN İÇİN ÇAĞRI



Çavuşoğlu, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için hepinizin ‘ama, eğer’ demeden sesinizi çıkartmanız yönünde çağrıda bulunuyorum. Çifte standart olmamalı” dedi.

FİNANCİAL TİMES MACRON’U ELEŞTİREN YAZI KALDIRILDI



İngiltere'de yayımlanan Financial Times, “Macron’un İslami bölücülüğe karşı savaşı Fransa’yı sadece daha fazla böler” başlıklı yazıyı sitesinden sildi. Geçtiğimiz günlerde Politico Europe dergisi de Macron’u eleştiren yazıyı yayından kaldırmıştı. İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa’da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de, bir medya organındaki “öğretmen dünyası” konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını “İfade özgürlüğü sınırını aşıyor” gerekçesiyle baskı uygulayarak yayından kaldırttı.