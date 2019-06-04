  • $5,8281
  • 6,5558
  • 248.452
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
04 Haziran 2019 Salı 12:25 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 12:25

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bayramlaşma törenlerine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da bayramlaşma törenlerine katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki bayramlaşma törenlerine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki bayramlaşma programlarına katıldı. Çavuşoğlu, ilk olarak AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa iştirak etti.

Bir araya geldiği partililerle bayramlaşan Çavuşoğlu, ardından Alanya Kaymakamlığı tarafından Alanya Kültür Merkezi'ndeki programa geçti. Burada da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir süre sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

(AA)

<p>İzmir´de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tekn

Hastanenin Hurdalarını Sanata Çeviriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tam 70 kilogram! Devasa ''Kur'an-ı Kerim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.