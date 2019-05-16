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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Letonya temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Vejonis ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile başkent Riga'da Cumhurbaşkanlığı Konutu olan Riga Kalesi'ndeki görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, Vejonis ile görüşmesinden önce Letonya İşgal Müzesi'ni de ziyaret etti. Müzeyi rehber eşliğinde gezen ve bilgi alan Çavuşoğlu, buradaki özel defteri de imzaladı.

"Türk halkı Letonya halkının yanında olmuştur"

Çavuşoğlu deftere, müzeyi etkileyici bulduğunu ve bu müzeyi ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu yazarken, ''Bağımsızlık ve özgürlüğün değerini bize gösteren, işgal dönemini hatırlatan, kaybedilenlerin anıldığı bu müze önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Letonya tarihinin bu karanlık günlerinde Türk halkı bu işgali tanımayarak Letonya halkının yanında olmuştur. Türkiye ve Letonya ortak güzel bir gelecek için bugün de dayanışma içindedir.'' ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics eşliğinde Özgürlük Anıtı'na çelen koyan Çavuşoğlu, burada saygı duruşunda bulundu ve her iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında bugün Letonyalı mevkidaşıyla baş başa görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek ardından da Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ve Parlamento Başkanı Inara Murniece ile ayrı ayrı görüşecek.

(AA)

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