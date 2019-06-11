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11 Haziran 2019 Salı 13:19 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 13:25

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,  İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, havaalanında Milli Takımımıza yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

(İHA)

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