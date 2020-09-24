'Diplomasiye tanınan fırsat heba edilmesin'

Erdoğan’ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna işaret etti.

BU ADIMLAR ATILMALI



Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti. Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Erdoğan, AB’nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

TAHRİKLERE KAPILMADIK



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve göç konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile Türkiye-NATO ilişkileri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Yunanistan’ın gerginliği tırmandırmasına ve tahriklere rağmen Türkiye’nin sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermediğini vurgulayan Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan’ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN NATO’DA 6 KEZ GÖRÜŞTÜ



Stoltenberg, Başkan Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir” dedi. NATO’nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada da, “Genel Sekreter Stoltenberg, gerginliğin azaltılmasının önemini yineledi ve durumun müttefik dayanışma ruhu ile uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan’dan askeri heyetler, denizde veya havada meydana gelen olayları, kazaları önlemek için Brüksel’deki NATO Karargahında 6 kez bir araya geldi” bilgisi paylaşıldı. aşkan Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir” dedi. NATO’nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada da, “Genel Sekreter Stoltenberg, gerginliğin azaltılmasının önemini yineledi ve durumun müttefik dayanışma ruhu ile uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Türkiye ve Yunanistan’dan askeri heyetler, denizde veya havada meydana gelen olayları, kazaları önlemek için Brüksel’deki NATO Karargahında 6 kez bir araya geldi” bilgisi paylaşıldı.