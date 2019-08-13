Diplomaside dijital atak

Osman Nuri CERİT / ANKARA

Ülkemizi temsil eden diplomatlarımız, bundan böyle dijital diplomasiyi çok daha aktif olarak kullanacaklar.

KRİZ ANINDA BİLGİ

Büyükelçiler bulundukları ülkelerin özel günlerinden bu platformlar üzerinde mesajlar yayınlayacak. Yine olası bir kriz anında diplomatlar gerekli mesajlarla kamuoyunu buradan bilgilendirecek. Türkiye’nin rahatsızlık duyduğu konularda mesajlar yine bu platformlar üzerinden aktif olarak dillendirilecek.