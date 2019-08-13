Diplomaside dijital atak
Dışişleri Bakanlığı, dijital ortamın ve sosyal medyanın avantajını, Türkiye’nin yurt dışındaki temsilcileri kanalıyla kullanmak için harekete geçti.
Osman Nuri CERİT / ANKARA
Ülkemizi temsil eden diplomatlarımız, bundan böyle dijital diplomasiyi çok daha aktif olarak kullanacaklar.
KRİZ ANINDA BİLGİ
Büyükelçiler bulundukları ülkelerin özel günlerinden bu platformlar üzerinde mesajlar yayınlayacak. Yine olası bir kriz anında diplomatlar gerekli mesajlarla kamuoyunu buradan bilgilendirecek. Türkiye’nin rahatsızlık duyduğu konularda mesajlar yine bu platformlar üzerinden aktif olarak dillendirilecek.