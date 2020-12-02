'Dijitalleşme bizi faşizme götürür'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu yıl “Salgın Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler” temasıyla düzenlenen TRT World Forum’a video konferans ile katıldı. Yakın zamanda yasalaşan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili konuşan Erdoğan, “Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir” ifadelerini kullandı.

Uluslararası medyayı eleştiren ve “Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar” diyen Erdoğan, “Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri burada söyleme gereği dahi duymuyorum. Bu tarafgirliğe aşinalık kazanmış birisi olarak, bizi asıl üzen, rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır” diye konuştu. Erdoğan dijitalleşmeyle ilgili de “Bizi götüreceği yer faşizmdir” eleştirisinde bulundu. Başkan Erdoğan’ın açıklamları şöyle:

DENETİMSİZ OLAMAZ



“Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer, faşizmdir.

Bunun için dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, yeni haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır. Kimi zaman mevcut hukuk düzenin bile yetersiz kaldığı bu durum ‘siber zorbalık’ başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor. Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz.”

BİREYİ KORUYACAĞIZ



“Geçen aylarda yürürlüğe giren kanuni bir düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik.

Bunu yaparken de uluslararası hukukun bize tanıdığı yetki çerçevesinde, özgürlük-güvenlik dengesini gözeterek hareket ettik.

Vatandaşlarımızı, bilhassa da yetişkinlere nazaran daha hassas durumda olan çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.”

BATI DA ACISINI ÇEKER



“Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir. Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen çirkeflikler, farklı din ve kültüre mensup insanların bir arada yaşama iradesini zehirlemektedir. Şayet bu nobran tavra bir ‘dur’ denilmezse, bunun acısını Avrupa ile tüm insanlık çekecektir.”

ERDOĞAN MESCİD-İ AKSA İMAMINI KABUL ETTİ



Başkan Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi kabul etti. AK Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda kabule dair fotoğraf da yer aldı.

TRT WORLD KAMERAYI GÖRÜLMEYENE ÇEVİRDİ



TRT World’ün “yeni bir dil ile hikayeyi yeniden anlatmak, mikrofonu konuşturulmayanlara uzatmak, kamerayı görülmeyenlere çevirmek” hedefini, son derece kıymetli bulduğuna işaret eden Erdoğan, “Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT World haksızlıklara karşı haklının, zalimlere karşı mazlumun, adaletsizliklere karşı adaletin sesi oluyor. Kuruluşundan bu yana geçen 4 yıllık sürede TRT World’ün, aralarında dünya çapında üne sahip gazetecilerin yer aldığı nitelikli kadrosuyla, önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum” dedi.

AB İLE DAHA YAKIN İLİŞKİ İSTİYORUZ



TRT World Forum açılışında konuşan İletişim Başkanı Altun, “AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz. İşbirliğimiz, nefret çağrılarına karşı koymada kilit önemde” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Forum 2020’nin açılışında AB ile ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altun şunları kaydetti: “AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz. Ortak dayanışma ve işbirliğimiz, Avrupa’daki nefret ve ayrımcılık çağrılarına karşı koyma noktasında kilit önemdedir. Birliğin, dünyadaki Müslümanlarla bir sorunu olmadığını kanıtlamasının tek yolu, Türkiye’ye saygılı davranmasıdır. Zira dostluğun, riyakârlık ve üstten bakmayla bir arada olamayacağı ortadadır. Avrupalı muhataplarımıza, ilişkilerimizi ileriye götürecek tek unsurun ‘diyalog’ olduğunu ifade ediyoruz.”

İLİŞKİLER ONARILMALI



Türkiye’nin stratejik ortağı olan ABD’ye bakışının da benzer olduğunu kaydeden Altun, şöyle konuştu: “Bir NATO müttefiki olan Türkiye son yıllarda ne yazık ki Washington’da benzeri görülmemiş hasmane bir muamele görmektedir. İşin ilginci, ABD dış politikasının, Amerikan çıkarlarına da hizmet etmeyen bir noktaya gelmiş olmasıdır. ABD’nin, yeni yönetimle birlikte, geleneksel müttefikleriyle gerilen ilişkilerini onarma yoluna gideceğini temenni ediyoruz.”