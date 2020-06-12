Dijital atılımın startı verildi

Erdoğan, “Son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız” dedi. Erdoğan’ın verdiği startla, İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dijital farkındalık çalışmalarına hız verecek. Özellikle gençlere yönelik çalışmalara önem verilecek. Yapay zeka teknolojisi desteklenecek. Diplomasi alanındaki dijital atılımda bu süreçte hayata geçirilecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “dijital farkındalık” çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Merkezinde, “Dijital Medya Takip Merkezi” kuruldu.