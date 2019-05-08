Devlet Bahçeli: Kitap gibisin dışın hoş gibi, için boş gibi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satış başları şöyle:

Tereddütle geçirdiğimiz vakit kalmamıştır. Oyalanamayız. Karanlık senaryoları alttan almalıyız. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalıdır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız. Herkes aklını başına almalıdır. Bizim gidecek başka ülkemiz yoktur. Terk edecek yurdumuz yoktur. Kaybedecek devletimiz, vazgeçecek insamız yoktur.

MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeni sinesinden doğduğu Türk milletidir. Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakıp çıkar hesaplarından sıyrılmak gerekir. Unutmayınız ki geleceğini planlayaman milletlerin hiçbir zaman parlak bir istikbali olmamıştır. Biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz, biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz.

Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ta milletin sandık yoluyla verdiği mesajları titizlikle analiz edip yorumladık. 31 Mart'ın kazanını açık ara farkla Cumhur İttifakı olmuştur. Bize göre 31 Mart seçimleri düğümü çözmüş, hükmünü vermiştir. Türk milleti iradesini göstermiş, kararını vermiş, konuyu kapatmıştır.

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

YSK, İstanbul seçimleriyle ilgili haklı itirazları görüşüp adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. YSK'nın kararına saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavrı bekliyoruz. YSK'nın kararını karalamak, çarpıtmak, kurul üyelerine 'çete üyesi' demek kirli bir ağız sakat bir zihniyettir.

31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın kopmasını arzulayan çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Bu fitneyi ortaya atanlar verimsiz toprak gibidirler. Cumhur İttifakı'yla ilgili yorumları ciddiye almıyoruz ama böyle yaptıkça şımarıyorlar. MHP ve AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çiziyorlar. Ahlaksızca bunu öne sürüyorlar.

Meclis üyelğinde MHP'nin oyu 18,81, AK Parti'nin oyu yüzde 41,61'dir. Toplam oy 60,42 düzeyindedir. Cumhur İttifakı'na bakışımızı 1 Mayıs'ta paylaştım. Müfteriler hayal kırıklığına uğradı.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN TA KENDİSİ"

Cumhur İttifakı'nın çözülmesini umanlar, Türkiye'yi çöküşe sürüklemek isteyen odaklardır. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in İstiklal meşalesidir. Bunu söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı bugün dünden daha hüçlüdür. Siyasi çıkar gayesiyle ittifakımızın çatısını örmedik. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeni Çanakkale ruhu, milli mücadele ruhudur. Cumhur İttifakı olarak hepsinin bileğini bükeriz, nefesini keseriz.

Döviz kurunu bombaya çevrine alkışlama vatana ihanettir. Ekonomik operasyon siyasi kumpas eşlik etmektedir. Türkiye'yi darboğaza çekmek isteyen odaklar devrededir. YSK, İstanbul seçimlerini görüşürken yükselen döviz kuru neyin mesajıdır? Ne söylenmek istenmektedir? Türk milleti kıskaca alınmak, manevra alanı daraltılmak istenmektedir.

Ya F-35 ya S-400 dayatması ile sabrımızı test ediyorlar. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar.

TERÖRLE MÜCADELE

"Terör örgütlerine silah vermeyin, verdiklerinizi alın" diyoruz ama sanki duvara konuşuyoruz. Terörle mücadele, bedeli ne olursa olsun gittiği yere kadar sürmelidir. Kökü kurutulmalıdır. Teröristlerin arkasında kimler duruyorsa dursun hodri meydan. Kansa kan, cansa can, bedelse bedel.. Bu vatana feda olsun.

S-400 konusunda bile ABD'nin yanında duracak kadar yabancı kalmışlar. Bunlara zillet diyorsak boşuna değil. Emperyalizme itirazları yok.

"SANA KAPAK ÇOKTAN OLDU DA YA DUYMADIN YA DUYURMADILAR"

İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıkça ortadadır. CHP ve peşine takılanlar seçime hile karıştırmışlardır. Beka meselesi TC tabelasını geri asmak mıdır? Önce TC tabelasını asarlar sonra "YPG bize mi saldıracak" diyerek tıkır tıkır işlerine bakarlar. Çünkü önde başka arkada başkalar.

Kılıçdaroğlu TC tabelasının bana kapak olduğunu söylüyor. Kaynayan kazan kapak tutmaz sayın Kılıçdaroğlu. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar. YSK üyelerini isim isim hedef gösteren kim varsa demokrasi hazımsızdır.Son sözü hukuk söyleyecek dedik. YSK söyleyecek dedik. YSK kararına darbe diyenler asıl darbe sevenlerdir. Seçim gününe kadar karargahımızı İstanbul'da kuracağız. Tüm imkan ve gücümüzle İstanbul'da çalışacağız.