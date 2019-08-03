Dertleri Suriyeliler üzerinden kışkırtmak 

OSMAN NURİ CERİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Suriyeliler üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonları ve Türkiye’nin göçmen politikası konusunda önemli açıklamalar yaptı:

¦ KASITLI ALGI KİRLİLİĞİ: “Biz göçün kendisini yönetiyoruz, ama algısını yönetirken karşımızda çok farklı bir yapı ve yaklaşım görüyoruz. Göçmenler üzerinde Türkiye’yi karıştırma girişimleri, dışarıdan da yürütülüyor. Körfez ülkelerinin bir kaçına bakın. Suriyelileri kötü göstermeye çalışan tahrikler ortaya koyuyorlar. Diğer taraftan farklı ülkelerin medyaları devreye sokularak tahrikler tırmandırılmak isteniyor.”

¦ İFTİRA FURYASI: “Son aylarda, göç konusunda ciddi bir bilgi kirliliği ve iftira furyasıyla karşı karşıyayız. Suriye meselesiyle ilgili, FETÖ’nün sosyal medya analizini yaptırdım. FETÖ hesaplarının tamamı bu meselenin tahrikinde bire bir pozisyon aldı. Bu hesapların kimler olduğunu biliyoruz. Bazı siyasiler de Avrupa’da yükselen yabancı düşmanlığı üzerinden sörf yapmaya çalışıyor. Biz bu meseleye ensar-muhacir anlayışıyla yaklaştık, halen de bu bakışımızı sürdürüyoruz.”

¦ 620 BİN SURİYEYİ PYD'DEN KAÇTI:

“Bugün Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3 milyon 639 bin 284 Suriyeli var. Güvenlik sağlanması durumunda Suriyelilerin yüzde 65-70’i ülkelerine dönmek istiyor. Ülkemizdeki Suriyelilerin yüzde 17’si terör örgütü PYD’nin işgalindeki bölgelerden gelenler. Biz ülkemizdeki Suriyelileri kayıt altına aldık. Sadece İstanbul’da bir yığılmanın önüne geçebilmek istedik. Bize ‘kaçak göçmenleri bırakın Avrupa’ya geçsin’ diyenler var. Eğer biz bunu kontrol edemezsek, Türkiye hiçbirimizin yönetmeyeceği göç transit merkezi haline gelir. Bir günde 30-35 bin kişi geçebilir.”

¦ 177 bin 654 kaçak yakaladık: “Bu yıl, 29 Temmuz itibarıyla düzensiz göçmen yakalamada 177 bin 654 rakamındayız. 300 bini de aşacağız. Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmesi bir politikaydı, tuttu."

¦ 36 bini geri dönmedi: “Son Ramazan Bayramı’nda giden 36 bin kişi geri dönmedi. 85 binden 35 bini İdlib’e gitti. Bazen bizi eleştiriyorlar ya ‘İdlib’e ölüme gönderdiler.’ diye. Biz kimseyi göndermedik.

¦ 92 bin vatandaşlık verildİ: “Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280’i çocuk.”

8 bin fetö’cü Avrupa’ya kaçtı

“Kaçak göç yollarından uyuşturucu ve kaçakçılık yolları oluşuyor. Terör örgütleri buradan para kazanıyor. Afganistan’dan Türkiye kaçak geliş parası 1500 dolar. Bunun bir kısmını PKK, bir kısmını DEAŞ bir kısmını göçmen kaçakçıkları alıyor. Yine son 2,5 yıl içerisinde terör örgütü FETÖ üyesi 8 bin kişi bu kaçak göç yollarını kullanarak Avrupa’ya, Yunnistan'a kaçtı."

AB İYİ NİYETLİ DEĞİL

"AB verdiği söz kapsamında ilk dilimden 2.4 milyar euroluk dilim bize ulaştı. İkinci dilimden ise çok az bir para geldi. Bunun gelme zamanı çok daha önce olmalıydı. AB’nin bu konuda kurumları en ufak bir hız ve iyi niyet söz konusu olmaz."

DOGU SINIRINA ELEKTRO OPTiK RADAR

Türkiye sınıra inşa edilen yüksek duvarların yanı sıra kaçak göçe yönelik yeni bir önlem daha alacak. İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü proje kapsamında sınıra adeta “elektronik duvar” örülecek. Kulede gözetleme radarı ve termal kameralar da olacak. Bakan Soylu, “Denizlerde de radar sistemi aktif bir şekilde kullanılacak. Radar ağı Türkiye’nin dört bir yanında denizler dahil olmak üzere genişletilecek” dedi.