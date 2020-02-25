Başkan Erdoğan'dan derslik ve okul çağrısı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda “Okullardan Yarınlara” programında konuştu. “Farklı cephelerde mücadelemize devam ediyoruz” diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi:

KENTSEL DÖNÜŞÜM SANCISI

Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

18 milyon öğrenci 70 bin okulda eğitim görüyor. 13 bin yeni okula ihtiyaç var ve bazı okullar da güçlendirilmeli. Yardımlarla, deprem riski yüksek olan yerlerdeki okullara öncelik vermeliyiz. İmkanı olan her vatandaşımız, sadaka-i cariye olarak dilediği yerde ister derslik, ister okul şeklinde kampanyaya iştirak edebilir. Buradan yetişecek yavruların, dualarıyla sizler de ebedi âlemde rahat edeceksiniz.

Evlatlarımızın zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye de önem vermeliyiz. Annesine, babasına ve çevresine saygısız bir çocuğun karnesindeki notun bir önemi yoktur.

YENİ YOL HARİTASI ŞART

Kamu ve toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, eğitim ve öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamalıyız.

GÜNÜBİRLİK BAKÜ’YE GİDİYOR



Başkan Erdoğan’ın yoğun diploması trafiği devam ediyor. Erdoğan’ın bugün yapacağı Bakü ziyaretinde, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı yapılacak. Ziyarette iki ülke arasında 9 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Erdoğan, Hocalı Soykırımı’nın anma törenine de katılacak.

HANAU’DAKİ ACILI AİLELER VE YARALILARLA GÖRÜŞTÜ



Başkan Erdoğan, Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden gurbetçilerin aileleri ve yaralılarla görüştü. Erdoğan, terör saldırısında hayatını kaybeden kafe sahibi Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz’e başsağlığı diledi ve saldırıya ilişkin gereken çalışmaların yapıldığını belirtti. Hastanede tedavisine devam edilen Muhammed Beyazkendir’le de görüntülü görüşen Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan’la konuşurken büyük heyecan yaşayan Muhammed de, iyi olduğunu söyledi.

YARGI TEMSİLCİLERİ BEŞTEPE’DE



Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de hazır bulunduğu kabulde, yargının sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.