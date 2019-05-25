Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan’daki Hacı Osman Torun Camisi’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı. Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, bir ay sonra İstanbul seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, “Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım” dedi.

İŞİN HAKKINI VERİN

Başta müftülük olmak üzere görev yapacakların bu işin hakkını vermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, “Buralardan yetişecek yavrularımız bizler için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle de tekrar Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı’na da kavuştursun diyorum” diye konuştu.

ŞEHİTLER İÇİN DUA

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. Şehitler için dua edildi. Yoğun ilgi gören Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Müslümanlar Ramazan'da sıkıntıda

Başkan Erdoğan, sıkıntılı bir Ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye’de, Arakan’da, Afganistan’da ve Libya’da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi. Erdoğan sıkıntıların aşılması temennisinde bulundu. Caminin yer aldığı bölgenin yoğun şekilde geliştiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı’dan beri kültürde önce merkezde camiler ve mescitlerin yer aldığını, sonrasında binaların yapıldığını ancak burada önce binalar, sonrasında da caminin inşa edildiğini kaydetti. Erdoğan, caminin erkek-kadın mescidi ve konferans salonuyla adeta bir külliye gibi faaliyette bulunacağını dile getirerek, Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğinin teşkil ettiğini söyledi.

242 bin oya halel gelmesine göz mü yummalıydık?

İstanbul’da esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya gelen Başkan Erdoğan, YSK'nın kararını yorumladı: “754 sandık başkanı kanuna aykırı atandı. İşte hırsızlık burada.”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dün İstanbul esnaf ve sanatkarlarıyla bir araya geldiği iftar programında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin YSK’nın gerekçeli kararına değinen Erdoğan, şöyle dedi: "YSK’nin tespitlerine göre 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada.

Sayım cetvelleri yok

18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamadı. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti’ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? Herkesin bu karara saygı duyması gerekir. 31 Mart’ta hakkıyla kazanmışsanız 23 Haziran’da da kazanırsınız. İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?”

Taksicilere ÖTV müjdesi

Erdoğan, ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi süresinin uzayabileceğini de belirtti: “ Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV’yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz."

UBER korsandır

Erdoğan UBER konusuna da değinerek tavrını şöyle dile getirdi: "Bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Taksilerimizi icabında yenileyeceğiz, gerekli desteği veririz."