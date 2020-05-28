Demokrasi feneri sönmeyecek

BÜLENT ŞANLIKAN

Yassıada, darbenin 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılırken AKŞAM büyük acılara sahne olan demokrasinin katledildiği adanın 5 yıllık çalışma sonucundaki dönüşümüne tanıklık etti. 592 kişinin, 15 ay boyunca hücrelerde, zindanlarda tutulduğu ada, demokrasi ve milli iradeyi yansıtan müze, kütüphane, konferans salonu ve Demokrasi Feneri gibi birçok sembol yapıyla yenilenerek halka açıldı. Adanın işletmeciliğini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üstlendi.

ULAŞAMAYANLAR ANITI

Adaya ayak bastığımızda ziyaretçilerin karşısına ilk olarak yargılanan 592 siyasetçiye ait temsili bavullar çıkıyor. Adada yer alan ‘Ulaşamayanlar’ anıtı ise o dönem yaşanan acıların abidesi halinde. Yargılanan isimlere gönderilen ancak sansüre takıldığı için muhatabına ulaşmayan mektuplar bu anıtta sergileniyor.

Ulaşamayanlar anıtı adlı heykel, mahkumlara verilmeyen mektuplardan oluşuyor.

40 BİN YENİ AĞAÇ DİKİLDİ

Bir dönem Deniz Kuvvetleri tarafından eğitim üssü olarak kullanılan ve bu nedenle çok katlı beton binalara ev sahipliği yapan adanın yüzde 60’ı (inşaat alanının üç katı) peyzaj alanı olarak ayrıldı. Daha önemlisi iklim ve araziye uygun 40 bine yakın yeni ağaç ve bitki dikilirken adadaki mevcut nitelikli ağaçlar ve tescilli yapılar da korundu. 123 odalı kongre oteli, her türlü toplantıya ev sahipliği yapabilecek 500 kişilik kongre merkezinin yanı sıra cami, anıt ve park ve meydanlar da inşa edildi.