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Delegeler tek tek gözden geçirilecek 

Delegeler tek tek gözden geçirilecek 

AK Parti’yi 2023 hedeflerine taşıyacak kadroların belirleneceği 7’nci olağan kongre süreci için hazırlıklar başladı.

Osman Nuri CERİT / ANKARA  

Ekim ayında başlayacak belde kongreleri öncesinde delegeler belirlenecek. Delege belirleme işlemi gerçekleştirilirken ince elenip sık dokunacak. 

Delegeler içerisinden hayatını kaybeden, istifa eden veya partiden uzaklaştırılan isimler liste dışı bırakılacak. 

KRİTERLERE UYULACAK 

Mevcut delegelerle ilgili olarak da genel merkez tarafından hazırlanacak olan delege belirleme kriterleri doğrultusunda inceleme yapılacak. Kriterlere uymayan isimlerin üstü çizilecek. Delege listeleri meslek grupları, yaş kriteri ve cinsiyet kotasına göre yeniden ele alınacak. Yine delegelerde akrabalık gibi şartlar da dikkate alınacak. 

Kongre süreçleri öncesinde mevcut yönetimlerin karnesi de çıkartılıyor. Yerel ve genel seçimlerdeki çalışmalardaki başarı oranları ve oy oranları bu değerlendirmede etkili olacak. İl yöneticileri, bölge milletvekillerinin görüşleri de alınacak. 13 aylık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen 7’nci olağan kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi yüzde 50 ila 60 arasında bir yenilenme oranı bekleniyor.

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