Davutoğlu ile ilgili önemli iddia: İhraç süreci mi başlayacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün İstanbul seçimlerinin perde arkasını analiz ettiği bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü MKYK’da, Cumartesi günü de İstanbul’da geniş katılımlı bir toplantıda İstanbul seçimlerini masaya yatırdığını ifade eden Selvi, kulis bilgilerine yer verdi. Davudoğlu’nun partiden ihraç sürecinin başlayabileceğine dikkat çeken Selvi şu ifadelere yer verdi:

İHRAÇ SİNYALİ Mİ?

“Bu arada Erdoğan hem MKYK’da hem İstanbul’daki toplantıda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun YSK kararı üzerine yaptığı çıkışlara değiniyor.

Abdullah Gül için “Kurucumuz değildi. Zaten cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı” diyor. Davutoğlu için “eski başbakan” ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama ramazandan sonra Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor.”