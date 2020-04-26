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'Dava arkadaşlarını samanlıkta sattın!'

'Dava arkadaşlarını samanlıkta sattın!'

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener'in “HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz” sözlerinin üzerine başlayan tartışma sürüyor.

HDP’li Ertuğrul Kürkçü’nün, Akşener’e yönelik ““Ben sizi Gladio terör örgütünün Asenası olarak konumlandırıyorum” açıklaması üzerine İYİ Parti cephesinden yanıt İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sultan Neslihan Seven’den geldi. Seven, Kürkçü’nün Akşener’e yanıt verdiği tweetini alıntılayarak “Ben de seni dava arkadaşını samanlıkta satan olarak konumlandırıyorum” ifadelerini kullandı. 


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