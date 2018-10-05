Darbeye kalkıştı, ama kameraları bozukmuş 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ininde yaşandığı iddia edilen “silahlı şüpheli” olayı, kampın girişindeki kameraların bozuk olduğunun ortaya çıkması ‘tiyatro’da ikinci perde dedirtti. Kampta 3 buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Austin Davos şüphelinin bulunduğu noktayı gören iki kameranın da çalışmadığı söyledi.

Eski CIA ajanı Sibel Edmonds da elebaşının yüksek güvenlikli çiftliğinde gerçekleşen olayın ABD’de ana haberlerden birisine dönüşmesinin FETÖ’nün kendi oyunu olduğunu iddia etti. Edmonds, malikaneyi 7/24 koruyanlar arasında FBI, Gülen’in korumaları ve ABD’nin en büyük güvenlik şirketi olduğunu ifade etti.