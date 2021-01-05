Darbeci kafayı bırakın

Türkiye yeni yıla çirkin darbe imalarıyla başladı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ “Menderes erken seçim tarihi verseydi darbe önlenebilirdi” ifadelerini kullandı. Can Ataklı da çektiği videoda Başkan Erdoğan’ın görevi bırakması için büyük afetlerin yaşanması gerektiğini söyleyerek “Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok” dedi. Darbe heveslisi açıklamalar büyük tepkiyle karşılandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından skandal sözlerle ilgili şunları söyledi:

MİLLETİN NAMUSUNA SALDIRI

“(Can Ataklı’nın sözleri) Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir milletin namusuna saldırıdır. Demokrasiyi içselleştirmeyince olmuyor, kokteyl demokratlık olmuyor. Genelkurmay Başkanlığı yapmış birinin zihniyetini görüyoruz. Darbenin mazereti olmaz her türlü darbeyi kınamıyorsanız, darbeler arasında etiketleme yapıyorsanız buradan demokratlık çıkmaz. Fikri Sağlar’ın başörtüsü açıklamaları da neonazi üslubudur.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur “ ifadesini kullandı. Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye’nin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler! Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin.”

HODRİ MEYDAN DİYORUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, “Bu ülkede tepe tepe kullandıkları darbe mekaniği millet iradesine yenik düştü. Ellerinde sadece provokatif söylem imkanı kaldı” değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da “Böylesi bir beyanın eski bir Genelkurmay Başkanı’nın ifadeleriyle ortaya çıkıyor olması bizi ziyadesiyle üzmüştür” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım “Ben buradan hodri meydan diyorum. Erkek olan meydana gelsin. Yapabiliyorsanız buyrun. Türk milleti vatanına sahip çıkar” tepkisi gösterdi.

ERKEN SEÇİM BAHANESİ

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan Başbuğ, “Menderes, 25 Mayıs günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Erken seçim kararı almış hükümete karşı darbenin gerçekleştirilmesi, milletin siyasi iradesine de vurulacak darbe olurdu” dedi.

SEÇİM 2.5 YIL ÖNCEYDİ

Oysa merhum Başbakan Adnan Menderes, ilk kez 1950’de iktidara geldikten sonra 2 Mayıs 1954’te ve 27 Ekim 1957’de erken seçime gitmiş, 2.5 yıl sonra 27 Mayıs 1960 darbesi yapılmıştı. 1957 seçimlerinde DP yüzde 47.87 ile yeniden iktidar olmuş; CHP yüzde 41 oy almıştı.

HİÇ SÜRPRİZ OLMADI



Skandal sözlere tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil” ifadelerini kullandı. Altun’un paylaşımları şöyle: “Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı.

Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz uyanıktır. Darbeyi savunanların, tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.”

DAHA ÇOK BEKLERLER



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Demokratik yarışta açık ara geride kalanlar millet iradesine sırtlarını dönüp ya darbeden ya olağan dışı gelişmelerden medet umuyorlar. Daha çok beklersiniz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadelerini kullandı.