Yıldırım’a, ülkeye kazandırdığı önemli ulaştırma ve haberleşme yatırımları ve bu kapsamdaki uluslararası alandaki yoğun çabalarından dolayı verilen fahri doktora payesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı tarafından takdim edildi.

Büyük bir onur duyduğunu söyleyen Yıldırım, öğrencilere seslenerek “En büyük güç bilgidir, çok çalışın. Daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.