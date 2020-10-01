D. Akdeniz'de AB modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanlarına ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışındaki üye ülkelerin liderlerine mektup göndererek, Türkiye’nin Doğu Akdeniz konusuna yaklaşımını ve sorunların çözümüne yönelik önerilerini aktardı:

AB ADIMLARINI AK PARTİ ATTI



“Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesi Türkiye için her zaman öncelik taşıyan konuların başında gelir ve AK Parti iktidarı döneminde çok önemli mesafeler kat edilmiştir.”

“Son dönemde, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle ilişkilerimiz yeni bir sınamayla karşı karşıyadır.”

ADALET VE EŞİTLİK İSTİYORUZ



“Doğu Akdeniz politikamızın iki ana hedefi var: Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak, hakça ve adil biçimde sınırlandırılması ve kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması. Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs Adası’nın eşit ortağı olarak, Ada’nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınması.”

“Türkiye, Doğu Akdeniz’in, tüm tarafların işbirliği yaptığı, hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil şekilde paylaşıldığı, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir iş birliği bölgesi olmasını arzu etmektedir. Kömür ve çeliğin AB’nin çıkış noktasını oluşturduğu gibi, hidrokarbonun Kıbrıs’ta çözüme ve büyük AB’nin oluşumuna temel oluşturmasını diliyoruz.”

KRİZİ YUNAN-RUM İKİLİSİ ÇIKARDI



“Bugün geldiğimiz duruma, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye’yi ve Kıbrıs Türklerini yok saymaları, tek yanlı adımlar atmaları, oldubittiler yaratmaları ve AB’nin buna 2003 yılından beri seyirci kalması yol açmıştır. Kıbrıs meselesi çözülmeden AB’ye üye yapılan GKRY, Kıbrıs Türklerini yok sayarak 2003, 2007 ve 2010 yıllarında komşu ülkelerle deniz sınırı anlaşmaları yapmış, 2007 yılında ruhsat sahaları belirlemiş, uluslararası ihaleler açmış ve 2011 yılında ilk sondajını gerçekleştirmiştir.”

“Yunanistan’ın GKRY ile birlikte, Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetmeyi hedefleyen, maksimalist deniz sınırı iddialarını (Sevilla Haritası) AB’yi kullanarak Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışmakta, bu sınırların ulusal ve AB’nin dış deniz sınırları olduğunu iddia etmektedir.” “Yunan/Rum ikilisi, Türkiye ve Kıbrıs Türklerine karşı Doğu Akdeniz Gaz Forumu adı altında bir mekanizma teşkil etmiş, ayrıca bölge ülkeleriyle Türkiye karşıtı üçlü ve dörtlü işbirliği mekanizmaları kurmuştur.”

TÜRKİYE 7 YIL ÇÖZÜM ARADI



“Türkiye ise Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için diplomasiye ağırlık vermiş, ancak diyalog ve iş birliği çağrılarımız sonuç vermeyince, sahadaki adımlarını 7 yıl bekledikten sonra 2018 yılında atmaya başlamıştır.”

“Türkiye, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun, hakça ve adil şekilde sınırlandırılmasını savunur. Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloga hazırız. Gerginliğin azaltılması için NATO Genel Sekreteri’nin deniz ve hava unsurlarını ayrıştırma girişimine de destek verdiğimizi dikkatinize getiririm.”

“Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs Rumları’nın, yıkılan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak kurucuları ve Ada’nın ortak sahipleri olarak hidrokarbon kaynakları konusunda, hakça gelir paylaşımı dahil bir iş birliği mekanizması tesis etmeleri gerekir. Bunun için Kıbrıs meselesinin çözümünü beklemeye gerek yoktur. Zira Ada’daki her iki taraf da, belirlediği ruhsat sahalarında uluslararası petrol şirketleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin durmasına veya devam etmesine ancak Ada’daki iki halk birlikte karar vermelidir.” “Ayrıca, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları bir araya getirecek, kapsayıcı bir enerji iş birliği forumu kurulmasının son derece yararlı olacağına inanıyorum.”

AB TEK TARAFLI OLMAMALI



“AB’nin bu düşüncelerimize destek vermesini, aday ülke Türkiye’ye karşı takındığı yanlı tutumu terk etmesini, Yunanistan’ın ve GKRY’nin maksimalist tezlerine koşulsuz, haksız yere destek vermemesini temenni ediyorum. AB’nin ülkeme karşı aldığı bu yanlı tutum, AB müktesebatına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Bu yanlı tutum çözümü zorlaştırmakta, gerginliği arttırmakta ve Türkiye-AB ilişkilerine, birçok alandaki ortak menfaatlerimize zarar vermektedir.”

“Bizim AB’den beklentimiz tarafsız kalması, herkese eşit davranması, diyalog ve işbirliğini desteklemesidir. Yukarıda bahsettiğim adımlar atılmadan Türkiye ve Kıbrıs Türklerinden Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetlerini durdurmalarının istenmesi, haksız ve adaletsiz bir taleptir.”

“Bu konuda Temmuz ayı sonunda AB Dönem Başkanı Almanya’nın ricası üzerine Türkiye’nin sergilediği iyi niyetli tutuma, Yunanistan’ın 6 Ağustos’ta Mısır’la imzaladığı sınırlandırma anlaşmasıyla karşılık vermesi güvensizliği arttırmıştır.”

AŞIRI TALEPLERE BOYUN EĞMEYİZ



“Türkiye’ye karşı şer ittifakları sürerken, Kıbrıs Türkleri yok sayılırken, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin kendi karasularına hapsolmasını kimse beklememelidir.”

“Biz diyalog ve işbirliğine her zaman hazır olduk. Bize AB üzerinden empoze edilmeye çalışılan maksimalist taleplere de boyun eğmedik. Hiçbir ülkenin hakkında gözümüz yok. Ancak hem kendi haklarımızı, hem de garantör ülke olarak, Kıbrıs Türklerinin haklarını koruduk ve korumaya devam edeceğiz.”

AB, KRİZİ AĞIRLAŞTIRMAMALI



“Doğu Akdeniz meselelerine adil ve barışçıl bir çözüm bulabilmek için işbirliği ve diyalog desteklenmeli, mevcut krizi daha da ağırlaştıracak adım ve kararlardan kaçınılmalıdır.”

“Bizim samimi arzumuz, 18 Mart Mutabakatı’nın günün koşulları da dikkate alarak güncellenmesi ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleriyle, ortak çıkarlarımız doğrultusunda aşama aşama ilerletilmesidir. Bunun yolunun ise yasa dışı göç, terörizm, ticaret, enerji gibi pek çok farklı alanda ilişkilerimizin müşterek çıkarlarımız için taşıdığı hayati önemin farkında olmaktan geçtiğine inanıyor, bu amaca yönelik değerli desteğinizi bekliyorum.”

TÜRKİYE İKLİMLERİN KAVŞAK NOKTASI



Başkan Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesajla katıldı. Kovid-19 salgınının sağlık sorunu olmanın ötesinde, ekosistemdeki bozulmanın yansımalarından biri olduğunu belirten Erdoğan, “Üç farklı iklim kuşağı ve üç biyocoğrafi alan üzerinde yer alan Türkiye’nin, oldukça zengin bir doğal habitat çeşitliliği bulunuyor. Sadece kıtaların ve kültürlerin değil, aynı zamanda iklimlerin de kavşak noktasıyız” dedi.

Biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumak için ciddi yatırımlar yapıldığını kaydeden Erdoğan, “ATA Tohumu Projemizle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerini koruma altına aldık” diye konuştu.

2022’DE DÖNEM BAŞKANIYIZ



Erdoğan şunları söyledi: “Hâlihazırda üzerinde çalıştığımız Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’nin, 2050 yılına giden süreçte, etkili ve eylem odaklı amaçlar içeren bir yol haritasını teşkil edeceğine inanıyorum. Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekonomiye katkısını kısa vadeli hedefler olarak asla görmemeliyiz. Ekonomik sektörlerin tamamında farkındalığı artırarak, bu alanda özel sektörün yatırımlar yapmasını teşvik etmeli, karşı karşıya kaldığımız sorunları birer fırsata çevirmeliyiz. 2022’de Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 16’ncı Taraflar Konferansına evsahipliği yapacak ve iki yıllık Dönem Başkanlığı görevini yerine getirecek olan Türkiye; bu süreçte, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için gerekli adımların atılmasında öncü rol oynayacaktır.”

ERDOĞAN MİÇOTAKİS YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLİR



Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan kıta sahanlığı gerginliğinde diplomatik çözüm aranırken Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis görüşmesi için adımlar atılması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre, 8 Ekim’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias Global, SEC forumunun marjında Bratislava’da görüşebilir. Bir sonraki görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunan Başbakanı Miçotakis arasında planlanıyor.