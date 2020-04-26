Cüneyt Özdemir'den trol cevabı: Kaftancıoğlu İçişleri Bakanı olsa Silivrideydim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP’lilerce fotoğraflanmasıyla ilgili konuşurken kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin ‘trol’ olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu gazeteci Cüneyt Özdemir’in de ‘trol’ olduğu vurgusunu yaptı. ABD’de bulunan Cüneyt Özdemir Youtube hesabı üzerinden Kaftancıoğlu’na sert cevap verdi. Özdemir, “İyi ki Canan Hanım İçişleri Bakanı değil, şu anda ben Silivri’deydim” dedi.

Özdemir şunları söyledi: “İnsanlar can derdinde ama CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir ilçe başkanını gönderiyor Fahrettin Altun’a ‘Git oranın fotoğrafını çek de bak bakalım şey var mı yok mu biz bunların peşindeyiz’ diyor. Ben de dedim ki; ‘Her şey bitti bu mu kaldı?’ Şu anda insanlar can derdinde, ekmek derdinde, ‘CHP bununla mı uğraşacak’ dedim. Bu cümleler çok dokunmuş Canan Hanım’a. Çıkmış diyor ki ‘o zaten trol’ Trolmüşüm ben. ‘o zaten’ diyor ‘Türkiye’den kaçtı.’

ÇIK YÜZÜME SÖYLE

CHP İl Başkanı dediğiniz zaman koskoca bir örgüt var. Yani arkanızda, yüzlerce kişi var. Ben de dedim ki, Sayın Kaftancıoğlu canlı yayına beklerim bir de benim yüzüme söyleyin bu zırvalarınızı. Bakın sizin arkanızda CHP il örgütü var bense tek başımayım. Otuz yıllık da gazeteciyim. ‘Şu CHP’ye öyle birisini koyalım ki gazetecilerle dalaşsın, korona günlerinde gitsin toplantı yapsın bütün CHP’lileri bir araya getirsin, cenazeye gitsin orada herkese sarılsın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu defalarca eleştirdim ben ve defalarca da programıma çıktı. İyi ki Canan Hanım İçişleri Bakanı değil. Şu anda ben Silivri’deydim yani kırmızı bülten çıkarılmıştı’ niye eleştirdin yürü bakalım’ diye.”