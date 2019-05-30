Cüneyt Özdemir, tokat geriliminde de İmamoğlu ve danışmanlarının hatalı olduğunu belirtti

23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Zeytinburnu’nda çarşamba pazarını ziyaret eden İmamoğlu halkla sohbet etti. İmamoğlu, yolda gördüğü küçük bir çocuğun "ayakkabısı yırtık olduğu" gerekçesiyle duygulanarak gözyaşlarına boğuldu.

ESNAFLA GERİLİM...

Ekrem İmamoğlu'nun gözyaşlarını kendisine ait Youtube kanalında yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir ise ilginç değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle İmamoğlu'nun önceki gün bir fırında, kendisine muhalefet eden esnafa fiziki temasta bulunmasına değinen Özdemir, "Hoş bir hareket olmadığını hepimiz biliyoruz, Türkiye'de yaşayan herkes bunun daha küçümseyici, küçültücü, küçüklere yapılan bir hareket olduğun bilir. Bu vücut dilinde siz diyorsunuz ki; 'Ben burada senden daha üstünüm'..." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde vatandaşlarla yaşadığı bu tartışmalar ve sinirli tavrı nedeniyle danışmanlarını eleştiren Özdemir, "Ekrem İmamoğlu dönüyor gidiyor, tam gidiyor geri dönüyor... Yanında iki, üç tane danışmanı var alıp gitsenize..." ifadelerini kullandı.

SİNİRLERİ YIPRANDI!

İmamoğlu'nun etrafının kameralar ile çevrili olduğunu ve yoğun baskı altında çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken ünlü gazeteci, Ekrem İmamoğlu'nun pazarda bir anda ağlamasını da sinirlerinin yıpranmasına bağladı.

Özdemir, "Muhabirle de kavga ediyor ne gereği var, yani bence biraz sinirlerinin yıprandığı noktaya geldik. Hatta bir yerde sevgi gösteriyorlar o da gözyaşlarını tutamıyor, ağlamak erdemdir ben hiçbir zaman küçümsemem" ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'İN YORUMLARININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

(Süperhaber)