Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.

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