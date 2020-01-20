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  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için önemli bir fırsattır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır." açıklamasında bulundu.

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.

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