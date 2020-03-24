Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her tedbir bir can kurtarır

İbrahim Kalın, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski on kat artırır. ‘EvdeKal’ kendini ve etrafındakileri koru.”