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  3. Türkiye’den ABD’ye ‘güvenli bölge’ uyarısı: Müsaade etmeyiz

Türkiye’den ABD’ye ‘güvenli bölge’ uyarısı: Müsaade etmeyiz

Türkiye’den ABD’ye ‘güvenli bölge’ uyarısı: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." dedi.

Kalın, "Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın, "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir." diye konuştu.

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