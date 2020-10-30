Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İslam'ı Macron'dan Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Dün Yahudilere karşı geliştirilen nefret söylemi ve ırkçılık bugün Müslümanlar üzerinde tekrarlanıyor. Biz İslam’ı Macron’dan, Charlie Hebdo’dan öğrenecek değiliz. Maalesef özgürlük, eşitlik ve kardeşlik adına yine talihsiz bir gün yaşanıyor, insan onuruna ve değerlerine yönelik hakarette sınır tanımayan Charlie Hebdo, köklü Fransız düşünce geleceğine yönelik büyük ve yıkıcı bir tehdit oluşturuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürücü, yakışıksız ifade ve çizimlere yer veriyor. Mizahın birleştiriciliği siyasi gündemler uğruna heba edilmemeli. Bu çirkin tavrı en başından beri açıkça kınıyor ve itham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DA ART ARDA 2 BIÇAKLI SALDIRI



Fransa'nın Nice kentinde dün bir saldırgan, Notre Dame Kilisesi yakınlarında elindeki bıçakla dehşet saçtı. Bir kadının boğazını kesen şahıs, toplam 3 kişiyi öldürdü. Çok sayıda kişiyi de yaralayan zanlı, gözaltına alındı. İlk saldırıdan saatler sonra Avignon’daki bir saldırı girişimi ise engelledi. Saldırıya Türkiye’den tepki yağdı:

‘TERÖRÜN DİNİ YOKTUR’



• İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam’la hiçbir ilgisi yoktur.”

• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz.”

• AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Hangi etikete sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez.”

• Dışişleri Bakanlığı: “Kutsal ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır.”

PROVOKATÖRLER İŞ BAŞINDA



Öte yandan Güney Fransa’da, “Allah’u Ekber” diye bağıran ve insanları tabanca ile tehdit eden bir kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız basını ‘İslamcı saldırı’ diye yazarken, saldırgan aşırı sağ bir grup olan Generation Identitaire’den (Kimlik Hareketi) olduğunu söyledi.

LAİKLİK, MÜSLÜMANLARA NEFRET KUSMAK İÇİN DEĞİL



Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı uygulamalarına AP’nin Fransız vekili Manon Aubry’dan da tepki geldi: “Irkçıların ön yargıları hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı. Laiklik, sabah, öğlen, akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil.”

RUSYA: ÜLKEMİZDE ASLA YAYINLANAMAZ



Fransız Charlie Hebdo dergisine bir tepki de Rusya’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov “Rusya kısmen Müslüman bir ülke. Ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz” dedi.

‘KIŞKIRTICI YAYINLAR KABUL EDİLEMEZ’



Azerbaycan Cumhurbaşkanı M. Hikmet Hacıyev, Charlie Hebdo dergisini şiddetle kınadıklarını bildirdi: “Sessiz kalanlar, provokasyonları ifade özgürlüğü kılıfıyla meşrulaştırıyor.”