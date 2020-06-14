Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'dan CHP'ye sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Aşan, CHP'nin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a organize bir şekilde saldırı talimatına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Fahrettin Altun

benim değerli bir meslektaşım, cok sevgili dostum ve kardeşimdir. Zaten isabetlisine pek rastlanmıyor ancak buradaki tespit ve taktikler CHP tarihinin en isabetsizleri olabilir. Uğraşmasınlar; işe yaramaz!"