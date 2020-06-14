14 Haziran 2020 Pazar 01:12 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'dan CHP'ye sert tepki
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan sosyal medya hesabından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a sistematik bir şekilde saldıran CHP'ye sert tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Aşan, CHP'nin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a organize bir şekilde saldırı talimatına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Prof. Dr. Fahrettin Altun benim değerli bir meslektaşım, cok sevgili dostum ve kardeşimdir. Zaten isabetlisine pek rastlanmıyor ancak buradaki tespit ve taktikler CHP tarihinin en isabetsizleri olabilir. Uğraşmasınlar; işe yaramaz!"
Prof. Dr. Fahrettin Altun @fahrettinaltun benim değerli bir meslektaşım, cok sevgili dostum ve kardeşimdir. Zaten isabetlisine pek rastlanmıyor ancak buradaki tespit ve taktikler CHP tarihinin en isabetsizleri olabilir. Uğraşmasınlar; işe yaramaz! https://t.co/hnCfr0e9VS— Göksel Aşan (@asan_goksel) June 13, 2020