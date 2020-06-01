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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya sert tepki
01 Haziran 2020 Pazartesi 21:13 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan, Güney Kıbrıs'ta camiye yönelik saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Osmanlı döneminden kalan bir camiye yapılan çirkin saldırıyı lanetledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Rum kesiminde, Limasol'de bulunan asırlık Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Rum yönetimini bu saldırılar karşısında artık samimiyetle tavır almaya, bu alçak saldırının faillerini bir an önce bulup cezalandırmaya davet ediyorum. Türkiye olarak her türlü şiddet eyleminin karşısında durmaya devam edeceğiz."

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