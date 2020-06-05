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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sert tepki: Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir
05 Haziran 2020 Cuma 00:23 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sert tepki: Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sert tepki: Terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM'ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terörden hüküm giyen kişilerle ilgili mahkeme kararının TBMM’ye bildiriminden rahatsız olanların bu ülkeye ve vatandaşına kazandıracağı hiçbir şey yoktur. Siyasi çıkar uğruna terörden ve destekçilerinden medet umanları ne milletimiz ne de tarih affetmeyecektir."
"TBMM’nin ve milletimizin onayını alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini aşağılamaya çalışanlar milletimizden gereken cevabı referandumda ve sonrasında yapılan seçimlerde sandıkta almışlardır."
"Demokrasiyi ve halkın iradesini içine sindirememiş bu zihniyet, bugün hala kişiler üzerinden sistemi ama aslında milletimizi hor görmeye devam etmektedir."
"Milletimizden aldığı destek ve oyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir taraftan ülkemize hizmet için durmadan, yılmadan üretmeye ve çalışmaya devam ederken bir taraftan da terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
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