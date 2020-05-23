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  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:21 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun. Ramazan ayı boyunca bizleri saran rahmet ve mağfiretin gelecek ramazana kadar tüm günlerimize yayılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, paylaşımda yer alan Oktay'ın yurt genelindeki gezilerinden görüntülerin bulunduğu videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu bayram gönülden kucaklaşacağız. Sarılamasak da yakın olamasak da daima birlikteyiz. Mesafelerin ne önemi var? Sevgimizle yakınız biz. El birliğiyle aşacağız bu zor günleri. Yine gelecek o güzel günler, coşkulu bayramlar."

Video, Fuat Oktay'ın şu sözleriyle son buldu:

"Ramazan Bayramı'nın evlerimize, gönüllerimize huzur ve esenlik, tüm insanlığa selamet getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

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