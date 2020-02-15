Kapalı Maraş açılıyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.

İŞTE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'IN AÇIKLAMALARI;

Bu cennet kıyının Maraş'ın atıl kalması ne hukuki, ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilebilir.

Kapalı Maraş KKTC'nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi.

Kapalı Maraş konusunda Rum tarafının tutumu Kıbrıs meselesinde tutundukları tavırdan farklı değildir. Bugün de asılsız iddialarla yaygara kopararak Türk tarafını suçlamaktadırlar. Her işini oldu bitti ile sonuçlandırmayı alışkanlık haline getiren Rum tarafının Kapalı Maraş ile ilgili iddialarının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

BM kararları bile Maraş bölgesinin kapalı kalmasını talep etmemektedir. Kapalı Maraş'ın hayat bulması değil yarım asırdır kullanıma kapalı olması abesle iştigaldir.

Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında kendi refahı ve ekonomisi için adım atması son derece meşru ve doğaldır.

Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit edilmiştir. Bu vakıf arazileri, 1950'li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü şahıslara devredilmiştir ve buna ilişkin arşiv kayıtları da mevcuttur. Bu konuda en küçük bir soru işareti dahi bulunmamaktadır.

Kapalı Maraş

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, yerleşime kapatıldı. Daha sonra defalarca yerleşime yeniden açılma girişimi olmasına rağmen her seferinde bu girişim sonuçsuz kaldı.

KKTC'de, geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu. Bakan Özersay, daha sonra yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması yönündeki kararlılığın sürdüğünü belirtmişti.

Öte yandan, geçen yıl ağustosta KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Türk Basını ve Dış Basın Birliğine kayıtlı basın mensuplarına Kapalı Maraş'ı gezdirmişti. Maraş'ı dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde gezen gazeteciler, bölgenin tarihi ve statüsü hakkında bilgi almıştı.

KKTC Hükumeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

KAPALI MARAŞ

Maraş, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilerek, yerleşime kapatıldı. Daha sonra defalarca yerleşime yeniden açılma girişimi olmasına rağmen her seferinde bu girişim sonuçsuz kaldı.

KKTC'de, geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu. Bakan Özersay, daha sonra yaptığı açıklamada Maraş'ın açılması yönündeki kararlılığın sürdüğünü belirtmişti.

Öte yandan, geçen yıl ağustosta KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, KKTC Türk Basını ve Dış Basın Birliğine kayıtlı basın mensuplarına Kapalı Maraş'ı gezdirmişti. Maraş'ı dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde gezen gazeteciler, bölgenin tarihi ve statüsü hakkında bilgi almıştı.

KKTC Hükumeti, 45 yıldır kapalı olan Maraş'ın envanter çalışmalarının ardından açılmasını planlıyor.

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