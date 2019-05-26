Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İstanbul kamplaşmanın, kutuplaşmanın merkezi olamaz

Oktay, Maltepe'de bir düğün salonunda düzenlen Yozgatlılar Sahur Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ramazan sevincini sahurda hemşehrileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye olarak, milli birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu zamanlarda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini, ülkeyi yeni ufuklara taşıdıklarını ifade eden Oktay, "Hangi zorlukları çıkarırlarsa çıkarsınlar biz bu zorluklardan güçlenerek çıkmayı öğrendik. Bugün de öyle yarın da öyle olacak. Zor zamanlarda en doğru yolu el birliğiyle, yardımlaşarak buluruz. Memleketimiz için dertlenen Yozgatlılar olarak, diğer 80 ildeki kardeşlerimizle ülkemize katkı sunmak için hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oktay, 17 yıldır bu millete hak ettiği hizmeti sunmanın önemine inanarak yerelde ve merkeze kalkınma ve büyüme mücadelesini milletle omuz omuza verdiklerini söyledi.

Demokrasiye ve gelecek hedeflerine milletin desteğiyle sahip çıktıklarını, 2053 ve 2071 vizyonlarına birlikte yürüdüklerini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güzel İstanbul'u cazibe merkezine dönüştürmek, vatandaşlarımıza sunulan imkanları çeşitlendirmek ve sosyal şartları iyileştirmek için birçok adım atılmıştır ve bugün de atılmaya devam edilmektedir. İstanbul'un nereden nereye geldiğiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Binali Yıldırım'ın bu yolculukta nerede olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Binali Yıldırım ile geleceğe yürüyeceğiz. Binali Yıldırım ile yürüyeceğiz ki Maltepe ve İstanbul çok güzel olsun."

Oktay, her fırsatta milletle birlik olma ve ortak noktalar etrafında buluşma çağrısı yaptıklarını vurguladı.

İstanbul'un birçok farklı rengi, zenginliği, güzelliği bünyesinde barındıran müstesna bir şehir olduğunu belirten Oktay, şunları söyledi:

"İstanbul kamplaşmanın, kutuplaşmanın merkezi olamaz, olmasına da izin vermeyiz. Milletimizin ve İstanbul'un ihtiyacı ayrışmak değil aksine tıpkı bu sofrada olduğu gibi bir aradalık, karşılıklı saygı ve dostluk iklimidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir rengi dışarıda bırakmadan, kuşatıcı bir anlayışla, İstanbul'umuz ve ülkemiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bu bilinçle, önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul'un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi ve projelerimizi anlatacağız."

Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın ülkenin her köşesinin inşa ve ihya edilmesine sayısız katkı sağlamış icraat ve atılımda marka bir isim olduğunu dile getirdi.

Gelecek dönemde Üç Katlı İstanbul Tüneli ve Kanal İstanbul gibi büyük projenin Binali Yıldırım ile AK Parti'li belediyelerin omuzlarında yükseleceğini ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere emanet edebileceğimiz insan ve medeniyet odaklı bir vizyonla, İstanbul’un tüm dünyaya örnek bir şehir haline geleceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul'a en iyi hizmeti en güzel şekilde ulaştırmaya devam edeceğiz."

Oktay, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet etti, sahur yaptı.

(AA)