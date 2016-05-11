  • $7,9098
  • 9,3226
  • 484.779
  • 1174.35
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Siyaset
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günü nasıl geçiyor?
11 Mayıs 2016 Çarşamba 13:52 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günü nasıl geçiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günü nasıl geçiyor"
- 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan TPB Parlamento Dergisi'ne bir gün içerisinde neler yaptığını anlattı.

BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?

"Kahvaltı sırasında haber özetlerine ve gazetelere göz atar, o günkü programıma ilişkin hazırlıklarımı yaparım. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki programlarım genel olarak saat 11.00 gibi başlar. Çalışmalarımın bitiş saati çoğu zaman gece yarısını bulur. Son olarak ertesi günün programını gözden geçirir ve istirahate çekilirim. Sadece hafta sonlarını, en azından bir kısmını ailemle geçirmeye gayret ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaya gayret ettiğini de belirtti. .

<p>Doç. Dr. Deniz Şirin, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek o

Marmara Denizi'ndeki denizanası sayısında dikkat çeken artış

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugün altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları...

Türkiye'nin afet stratejisi: Kahramanmaraş İRAP uygulamasıyla örnek olacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.