Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günü nasıl geçiyor?

BİR GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?

"Kahvaltı sırasında haber özetlerine ve gazetelere göz atar, o günkü programıma ilişkin hazırlıklarımı yaparım. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki programlarım genel olarak saat 11.00 gibi başlar. Çalışmalarımın bitiş saati çoğu zaman gece yarısını bulur. Son olarak ertesi günün programını gözden geçirir ve istirahate çekilirim. Sadece hafta sonlarını, en azından bir kısmını ailemle geçirmeye gayret ediyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun iş temposuna rağmen spor yapmaya gayret ettiğini de belirtti. .