Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan fiili saldırıyla ilgili olarak Bu insanların birikmiş bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca incelemek, düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum: 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım." ifadesini kullandı.