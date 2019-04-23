Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,839
  • 6,55
  • 238.369
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı

x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan fiili saldırıyla ilgili olarak Bu insanların birikmiş bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca incelemek, düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum: 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti
Kibariye bu kez fena patlayacak
Pitbull ve kaplanın kavgası sosyal medyada adeta rekor kırdı

Pitbull ve kaplanın inanılmaz düellosu kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yanından atalarını anmaya böyle geldiler!

Gündüz hurdacılık, akşam ressamlık