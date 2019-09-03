Cumhurbaşkanı devletin tüm kurumlarının başıdır 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, “Demokrasiyi güçlendirmek için yeni reform hazırlıkları içindeyiz” ifadelerini kullandı. Tören Beştepe’de yapıldığı için protesto ederek katılmayan bazı illerin barolarına tepki gösteren Erdoğan, “Burası milletin evi. Devletin her kurumu kullanabilir” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerinden eleştirmenin anlamsız olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın şu açıklamaları yaptı:

ESAS OLAN MİLLET İRADESİ

“Kuvvetler ayrılığı prensibi demokrasinin ve cumhuriyetin temelidir. ABD’de seçimle gelen başkan yardımcısı aynı zamanda kongrenin de başkanıdır. ABD’de bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durum olarak anlaşılmamakta. Türkiye, darbelerden vesayete kadar pek çok sıkıntılı süreç yaşamış olsa da halkın iradesi üzerine inşa ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır.”

TEHDİT DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin birliğini, beraberliğini, tüm kurumlarıyla etkin şekilde işlemesini temin, cumhurbaşkanının en öncelikli görevidir. Anayasamızın lafzında ve ruhunda açıkça yer alan bu yaklaşımı, kuvvetler ayrılığı için bir tehdit değil, tam tersine birleştirici bir güç olarak görüyoruz. Anayasa’nın hükümleri gereğince Cumhurbaşkanı sadece yürütmenin değil, devletin de başıdır. Cumhurbaşkanı’na verilen devletin başı misyonu kuvvetler ayrılığı için tehdit değil birleştirici güçtür.

Bazı barolar provoke ediyor

“Cumhurbaşkanı’na kuvvetler ayrılığı konusunda yöneltilen ithamlar temelsizdir. Demokrasiyi ve onun kurucu unsuru olarak siyaseti yaralamaya çalışmak en başta yargı kurumuna saygısızlıktır. Bu mekân şahsıma ait değil, bu mekân her zaman söylediğim gibi milletin evi. Devletin tüm kurumları bu mekânı rahatlıkla kullanma hakkına sahiptir. Üstelik bu meslek teşekküllerinin çoğulcu demokrasiyle bağdaşmadığı kabul edilen bir gerçekken böyle bir tartışma yaşanıyor. Birtakım barolar sırf mekândan dolayı provoke ediyor. Yargıtay ve TBB Başkanı’na bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Yargıda reform hazırlığı içindeyiz

Başkan Erdoğan hazırlıkları tamamlanan yargı reformunun temel başlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Yargı mensuplarının meslek öncesi hazırlığına vurgu yaptı.

Başkan Erdoğan, yeni adli yıl açılışında yargı reformunun önümüzdeki dönemde öncelikli konu olacağını belirterek şu açıklamaları yaptı: “Demokrasiyi güçlendirmek için yeni reform hazırlıkları içindeyiz. Kapsamlı bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Kaliteli insan kaynağı, her alan gibi, adalet sisteminin iyi bir şekilde işleyişinin de temel şartıdır. Hukuk eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi, Yargı Reformu stratejimizin en önemli unsurlarından biridir.”

HÂKİM-SAVCI YARDIMCILIĞI

“Hâkim ve savcı yardımcılıklarının ihdası, bu bakımdan gerçekten çığır açıcı bir yenilik olacaktır. Meslek öncesi ve meslek içi eğitimi de daha etkin hale getireceğiz. Bilirkişilik, yazı işleri hizmetleri, bilişim sistemi, tebligat, uzmanlaşma gibi yargı faaliyetlerinin destek unsurlarıyla ilgili reformları da ihmal etmiyoruz. Savunma hakkı ve avukatlar konusu da yargı reformu stratejisinin en önemli başlıklarından biri. Avukatlık mesleğine girişten stajlara birçok uygulama değişecek.”