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  3. 'Çoklu baro' sistemi geliyor
02 Haziran 2020 Salı 08:00 | Son Güncelleme:

'Çoklu baro' sistemi geliyor

'Çoklu baro' sistemi geliyor

Baroların yönetim yapısı ile seçim sistemini değiştiren yasa çalışmasında sona gelindi. Bu hafta TBMM'ye gelecek tasarıya göre 7 veya 20 ilde çoklu baro kurulabilecek.

MELİK YİĞİTEL

AK Parti’nin hukukçu kurmaylarının avukatlık yasası üzerindeki çalışmaları netleşti.

Bu hafta TBMM Başkanlığı’na sunulacak çalışmada özetle şu detaylar yer alacak:

Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

Bin veya iki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. bin üye baz alınırsa 20, iki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek.

Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği’ne delege gönderecek. Yeni kurulacak barolar dahil olmak üzere, her barodan 3 delege ve her 1000 üyeden de bir delege, ayrıca her 10 bin üyeden ise ekstra 1 üye sistemi getirilecek.

BAROLARA GÖRE KRİTER

Her baro kendi üyelerinin disiplin ve denetimlerine bakacak. Suç işleyen avukatın soruşturmadan kurtulmak için başka bir baroya kayıt yaptırabilmesinin önü ise kapalı. 


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