Çok konuşulacak kriz iddiası: Ekremciler Muharremciler ayrılığı derinleşiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Necati Özkan’ın sosyal medyadan Muharrem İnce’ye hitaben yaptığı paylaşımın yankıları sürüyor.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, “CHP içinde Ekremciler-Muharremciler ayrışması var mı?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Habertürk TV’de geçen çarşamba yaptığımız yayında Muharrem İnce, konu ne zaman Ekrem İmamoğlu’na gelse özellikle olumsuz konuşmamaya gayret etti.

Ekrem İmamoğlu da kendisine sorulduğunda Muharrem İnce ile ilgili negatif sözler söylemiyor. Yani görüntüde İnce ile İmamoğlu arasında bir zıtlık ve bir karşıtlık yok.

TARAFTARLARI ARASINDA UYUM YOK

Fakat CHP içinde her ikisi de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin aday adayı olan bu iki siyasetçinin taraftarları arasında da aynı uyum var mı? Hayır. Kesinlikle yok.

NECATİ ÖZKAN’IN MESAJI: MEKÂNIN YENİ SAHİBİ VAR

Bizim yayında Muharrem İnce önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine yine aday olacağını açıklayınca Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Necati Özkan sosyal medyadan, daha sonra çok konuşulan mesajı attı: “Dün dünde kaldı cancağızım. Artık mekânın yeni sahibi var”.

Ekrem İmamoğlu taraftarları ya da kısaca Ekremciler de bu tweeti çok yoğun şekilde RT ettiler, yani Necati Özkan’a güçlü bir destek verdiler.

Bu konuyu Muharrem İnce ile konuşmadım ama benim tanıdığım İnce’nin bu mesajdan çok rahatsız olup öfkeleneceğine eminim.”

İNCE TARAFTARLARI: ÖZKAN CHP’YE DAVA AÇTI

Necati Özkan’ın mesajını yanlış bulduğunu belirten Nagehan Alçı, yazısının devamında şunları kaydetti:

“İşin ilginci Özkan’ın açıklamasından sonra Muharrem İnce cephesi ya da kısaca Muharremciler de harekete geçti.

O günden beri dilden dile ve klavyeden klavyeye İmamoğlu’nun yakını Necati Özkan’ın reklam şirketinin CHP’ye açtığı ticari davalar dolaşıyor. Özkan’ın geçmişte İlker Başbuğ’un tutuklanmasını sosyal medya hesabından net bir şekilde desteklemesinin Kemalist tabanda rahatsızlık yarattığını da söylüyorlar.

Doğru, gerçekten de Özkan ve CHP davalık olmuş.

“PARA İÇİN MEKÂNA DAVA AÇMIŞ”

Şimdi İnce destekçileri, ‘Mekânın sahibi olduğunu söyleyenler sırf para için mekâna dava açmış’ söylemini piyasaya soktular.”

Alçı şöyle devam etti:

“Öte yandan Ekremciler cephesinde Cumhurbaşkanlığı seçim tarihiyle ilgili telaş var. Gerçekten de seçimler İnce’nin dediği gibi 2020 Kasım ayında olursa İmamoğlu ne yapacak? Çünkü istifa ettiği an İBB Başkanlığı AK Parti’den Tevfik Göksu’ya geçiyor.”

İNCE CEPHESİ: CHP DARBE ALIR

Nagehan Alçı, Muharrem İnce cephesinin “İmamoğlu istifa ederse ve bir de Türkiye’yi kazanamazsa tam bir felaket olur ve İBB’yi de kaybeden CHP ağır darbe alır.” diye düşündüğünü, “İmamoğlu tamamen İBB yönetimine odaklanmalı ve bize ikinci 1989 faciasını yaşatmamalı.” dediklerini aktardı.

KARŞILARINDA SEÇİM KAZANMA ŞAMPİYONU OLACAK

Alçı şöyle devam etti:

“Bu mevzuda bildiklerimi önümüzdeki yazılarda yazacağım ama esas unutulmaması gereken nokta şu… Kim aday olursa olsun, karşılarında Türkiye’nin seçim kazanma şampiyonu Tayyip Erdoğan olacak...”